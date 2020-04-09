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Anadolu Grubu, Koronavirüs, ikinciyeni, Ekonomi

Covid-19 ikinci el araç fiyatlarını ortalama yüzde 4.5 düşürdü

Anadolu Grubu'nun markası ikinciyeni.com verilerine göre, Mart ayında, Covid-9 salgını etkisiyle ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 4.5 düştü.

09.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:49
Covid-19 ikinci el araç fiyatlarını ortalama yüzde 4.5 düşürdü

Anadolu Grubu'nun markası ikinciyeni.com verilerine göre, Mart ayında, Covid-9 salgını etkisiyle ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 4.5 düştü.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "TÜİK verilerine göre Ocak ve Şubat aylarında 1.5 milyondan fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50'den fazla artış olduğunu görüyoruz. Henüz resmi sonuçlar olmasa da COVID-19 etkisiyle Mart ayında, Ocak ve Şubat aylarının altında bir satış bekliyoruz" dedi ve ekledi:

"Covid-19 etkisini kendi platformumuz üzerinden gerçekleşen satışlarla da inceliyoruz. Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3'lük bir artış gördük, son 20 günde ise yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla mart ayında fiyatlarda yüzde 4.5'lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz."Online ihale yöntemiyle ilk üç ayda 18 binden fazla ikinci el aracı satışa çıkardıklarını açıklayan Emre Ayyıldız, "Teklif veren kişi sayısında Mart ayı ile Ocak ayı arasında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşandı. Yine de Mart ayının son iki haftasından önce talebin iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi. Faaliyete başladıkları ilk günden bu yana ikinci el araç alım satım operasyonunu dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten Ayyıldız, şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk kez online ihale yöntemiyle ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. 5 milyar TL'nin üzerinde e-ticaret hacmi oluşturduk. "COVID-19 dolayısıyla hepimizin evde kaldığı bugünlerde, ikinci el araç satın almak isteyenler güvenle platformumuz üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. "İkinciyeni.com üzerinden satın almak istedikleri aracı belirledikten sonra bize noterden bir vekalet vermeleri yeterli oluyor."Uzun pazarlık süreçleri, ekspertiz için farklı yerlerden teklif alma, kapora alma – verme gibi işlemlerin hiçbirine gerek kalmıyor. 

"Tüm süreç dijital olarak gerçekleşiyor ve satın aldıkları aracı, en çok kullanılan alanları dezenfekte ettikten sonra kapılarına kadar bırakıyoruz."


Kaynak: DHA

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