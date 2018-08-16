Coşkun Güven İş-Kur Destekleri Hakkında Bilgi Verdi

Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'i ziyaret ederek İŞ-KUR destekleri hakkında bilgi verdi.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'i ziyaret ederek, iş gücü piyasası üzerinde her geçen gün etkisi artarak devam eden İŞ-KUR destekleri hakkında bilgi veren Güven, "Özellikle nitelikli iş gücü yetiştirmede önemli bir yer tutan İşbaşı Eğitim Programlarımız ile İlave İstihdam Teşvikleri ve Esnaflarımızın yararlanabileceği 'Bir Senden Bir Benden' istihdam teşviklerinin tüm kesimlerce uygulanabilmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarında ortak hareket etme kararı aldık. Esnaf Odaları ile, Kalkınma Ajansı ve Ulusal Ajans nezdinde yürütülecek projelerde birlikte hareket ederek, işbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmesi yönünde de değerlendirmelerde bulunduk. 'Geçerli Bir Meslek, Güvenli Bir Gelecek' için tüm sosyal taraflarla işbirliği çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KARABÜK