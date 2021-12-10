Çorumlu üreticilere 6.3 milyon lira buzağı desteği ödenecek

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2020 yılı 2. dönem buzağı desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Milletvekili Ceylan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarında toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi kırsal kesime yönelik de ciddi hizmet ve desteklerin sağlandığını ifade etti.

Kırsal kesimde insanların gelir düzeyini artırmak arzusuyla hayvancılığı desteklemek ve üretimi güçlendirmek amacıyla buzağı desteği ödemelerinin yapıldığını vurgulayan Ceylan, bu seneki buzağı desteği ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını kaydetti.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına saat 18.00'den sonra yatırılacağını kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "TC kimlik numarasının sonu 4-6-8 olanlar 10 Aralık 2021 tarihinde, TC kimlik numarasının sonu 0-2 olanlar 17 Aralık 2021 tarihinde destekleme ödemelerini alacaklardır" dedi.

Çorum'da 5 bin 952 işletmeye 13 bin 938 adet buzağı için 6 milyon 341 bin 297 lira 50 kuruş ödeme yapılacağını bildiren Ceylan, "2020 Buzağı destek paralarının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilir. Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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