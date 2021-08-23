Çorum FK'nin yeni hocası belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum FK'nin yeni hocası belli oldu

Çorum FK'nin yeni hocası belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Çorum FK, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile anlaştı.

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Çorum FK, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile anlaştı.

Sezon başında takımın başına getirilen Aykan Atik ile sezon başlamadan sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Çorum FK yönetimi, zaman kaybetmeden yeni hoca ile anlaşmaya vardı. Uzun yıllar Süper Lig'de futbol oynayan ve 3 büyük kulüp formasını da giyen Ahmet Yıldırım, Çorum FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanı Fatih Özcan'ın Ankara'da yürütmüş olduğu görüşmeler neticesinde Teknik Direktörlük görevine Ahmet Yıldırım getirilmiştir. Teknik Direktörümüz Ahmet Yıldırım'a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Teknik direktörlük kariyerinden Mersin İdman Yurdu, Körfez, Pendik, Fethiye, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor,Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kastamunspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Sarıyer'de görev yapan Ahmet Yıldırım, Çarşamba günü başlayacak yeni sezon hazırlıklarının son aşamasından itibaren Çorum FK'nın başında olacak.

Ahmet Yıldırım kimdir?

1974 yılında Amasya'da dünya'ya gelen Ahmet Yıldırım kariyeri boyunca 400'e yakın resmi maçta forma giydi. Sol ayaklı stoper olan Ahmet Yıldırım aynı zamanda orta saha ve orta sahanın sol tarafında da oynama fırsatı buldu. Ahmet Yıldırım'ın kariyeri boyunca 2 tane süper lig şampiyonluğu ve bir tane de Türkiye kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Galatasaray ile oynadığı 1999-2001 sezonu arasında UEFA Avrupa kupası şampiyonluğu ve süper kupa şampiyonluğunu da yaşayarak kariyerine bu kupaları da eklemiştir. Ahmet Yıldırım Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ta da forma giyme şansı bulmuştur. Ahmet Yıldırım'ın kariyeri boyunca 15 tane de golü bulunmaktadır. Futbolculuk kariyeri boyunca başarılı bir performans sergilemiş ve futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktör olarak görev yapmaya başlamıştır. - ÇORUM

Çorum FK'nin yeni hocası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Burak Özçivit Burcu Biricik
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çorum FK'nin yeni hocası belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:32:54. #1.14#

title