Çorum'da çöp gazından elektrik enerjisi üretilecek
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Çorum'da çöp gazından elektrik enerjisi üretilecek

Çorum Belediyesi tarafından organik içerikli çöp atıklarından elektrik enerjisi üretmek amacıyla inşa edilen tesisin yüzde 80'i tamamlandı.

Çorum'da çöp gazından elektrik enerjisi üretilecek
09.09.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:58

Çorum Belediyesi tarafından organik içerikli çöp atıklarından elektrik enerjisi üretmek amacıyla inşa edilen tesisin yüzde 80'i tamamlandı. Atıkları ekonomiye kazandıracak olan tesisteki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tesiste çöplerden yılda 14 milyon 500 bin kilowatt elektrik üretileceğini ifade etti.

Seçim öncesi taahhütleri arasında yer alan çöp gazından elektrik enerjisi üretimi projesini önemsediklerini belirten Başkan Aşgın, söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirdiklerini vurguladı.

Projenin yıl sonunda hizmete gireceğini dile getiren Başkan Aşgın, Dal atığı, çimen atığı, organik pazar atıkları, evsel nitelikli organik atıklardan çıkan gazdan elektrik enerjisi üretecek olan tesisimizin inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde de tesisimizin inşaat çalışmalarını tamamlayıp hizmete sunacağız. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Aşgın, kurulacak olan tesis ile birlikte atıkları hem değerlendireceklerini hem de bu atıkların çevreye zarar vermesini önleyeceklerinin altını çizdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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