Çorum'da AK Parti 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
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Çorum'da AK Parti 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

05.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:42
Çorum'da AK Parti 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

Çorum'da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Çorum'da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehter gösterisiyle devam eden kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, kongrede yaptığı konuşmada, girdikleri her seçimden zaferle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlik kolları olarak AK Parti'nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Temur, "Bizim davamız, 'milletimizin gücünün üstünde güç tanımıyorum' diyen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Biz mazlumların yanındayız. Herkes sussa bile, biz AK gençlik olarak, dava adamları olarak gözümüzü yummayacak, sırtımızı dönmeyecek, mazlumların hakkını savunmaktan vaz geçmeyeceğiz." dedi.

Kongrede AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da partililere hitap etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Temur, yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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