Çorum Belediye Başkanı Aşgın, judoculara dan kuşaklarını verdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi judocularına siyah kuşaklarını verdi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 11- 25 Ocak 2021 tarihinde online olarak yapılan "Dan" sınavlarında başarılı olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımından 15 sporcu ve antrenöre kuşaklarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın teslim etti.

Türkiye Judo Federasyonunun pandemi şartları sebebiyle sınavları uzaktan katılımla yaptığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini alıyoruz. Amatör spor branşlarının hemen hemen hepsinde önemli başarılara imza atıyoruz. Son olarak Judo Branşında 15 sporcumuz yapılan "Dan" sınavlarında başarılı olarak bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, müsabakaların açılmasıyla birlikte şehrimize ve ülkemize derece getireceklerini temenni ediyorum" dedi.

Sınav sonucunda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımından 11 sporcu 1. dan, iki antrenör 2. dan, bir antrenör 3.dan ve bir antrenör de 4. dan sınavında başarılı oldu ve bir üst kemere geçmeye hak kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a isminin yazılı olduğu Siyah Kuşak hediye etti.

"Spora verdiğimiz destek devam edecek"

Çorum Belediyesi olarak sporcunun her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Pandemi sebebiyle dünya genelinde müsabakalar iptal edildi. Bu süreçte Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Tedbirlerin alınması, ortamların hazırlanması noktasında Belediye olarak sporcularımıza her türlü desteği verdik" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı