Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı (1)
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı (1)

14.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:30

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı (1)
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı (1)
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı (1)
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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