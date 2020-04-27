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Corona virüs, Stuttgart Kickers'ı durduramadı! Almanya'da hayalet derbiye hücum!

Spor Arena/Efkan BUCAK - Normalde 10 Mayıs'ta SSV Reutlingen ile oynayacağı derbi maç virüs engeline takılan Stuttgart Kickers, yine de biletleri satışa çıkardı.

Corona virüs, Stuttgart Kickers'ı durduramadı! Almanya'da hayalet derbiye hücum!
27.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:43

Spor Arena/Efkan BUCAK - Normalde 10 Mayıs'ta SSV Reutlingen ile oynayacağı derbi maç virüs engeline takılan Stuttgart Kickers, yine de biletleri satışa çıkardı. Taraftarlar, 11 bin 468 biletin 9 binini şimdiden satın aldı.

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle futbol liglerinin durdurulması sonrasında maddi krize giren kulüpler, biraz olsun rahatlamak için ilginç çözüm yolları arıyor. Almanya Oberliga (5. Lig) ekiplerinden Stuttgart Kickers da, normalde 10 Mayıs'ta SSV Reutlingen'le sahasında oynaması gereken -ancak haliyle oynanamayan- derbinin biletlerini yine de satışa çıkardı. Almanya'da 'hayalet derbi' olarak adlandırılan bu organizasyon için 11 bin 468 bilet satışa çıkarılırken, şimdiden yaklaşık 9 bin bilet satıldı. Bilet alan taraftarlara 'maç günü dergisi' internet üzerinden PDF dosyası olarak gönderilecek. Karşılaşmanın oynanması gereken saatte, geçmiş yılların karşılaşmalarından görüntüler, röportajlar, basın toplantıları yayınlanacak. Kulübün başkan Rainer Lorz ise organizasyonu bir 'kurtarma operasyonu' olarak nitelendirdi.

NBA'DE iLK ADIM

NBA'de salgınla mücadele kapsamında evde kalma emri bulunmayan eyaletlerdeki takımların, cuma gününden itibaren bireysel antrenmanlar için tesislerini açmasına izin verilecek. Mevcut duruma göre bu takımlar Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks... İlerleyen günlerde Miami Heat ve Orlando Magic'in de bu listeye dahil olması bekleniyor.

NORWICH: KARARDAN DÖNÜŞ YOK

İngiltere'de hükümetin, ücretsiz izne çıkarılanların maaşlarını yüzde 80'e kadar ödeme kararının ardından bazı Premier Lig ekipleri bu uygulamadan faydalanmak için çalışanlarını izne çıkarmaya başlamış, Bournemouth, Liverpool ve Tottenham gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Halihazırda bunu uygulayan iki kulüp var: Norwich City ve Newcastle. Norwich yöneticisi Ben Kensell bu karardan dönmeyeceklerini belirterek, "Kulüp için doğru olan neyse onu yaptık" dedi.

Corona virüs, Stuttgart Kickers'ı durduramadı! Almanya'da hayalet derbiye hücum!
Kaynak: Hürriyet

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