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Kulüpler Birliği Vakfı, Koronavirüs, Digiturk, Spor

Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de yayıncı kuruluş muamması

Yayıncı kuruluşun ligler başlayana dek ödeme yapmayacağını açıklaması işleri iyice karıştırdı.

15.04.2020 08:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:26
Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de yayıncı kuruluş muamması

Yayıncı kuruluşun ligler başlayana dek ödeme yapmayacağını açıklaması işleri iyice karıştırdı. Futbolcular ve teknik adamlar alacaklarının ödenmesini bekliyor ama kulüplerde para yok. Ücret indirimi istenen oyuncuların ikna edilip edilmeyeceği de ayrı bir muamma.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır Süper Lig'e ara verilmesi ve ne zaman başlayacağının da belli olmaması, kulüplerin içinde bulunduğu mali darboğazı daha da derinleştirdi. Maçların oynanmamasının yol açtığı zararı tespit etmek için bir çalışma grubu kuran Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ekiplerinin son bir ayda, yıllık gelirlerinin ortalama yüzde 30'unu kaybettiğini açıkladı. Bu süreçte kulüpleri en çok sıkıntıyı sokan gelişme ise yayıncı kuruluş Digitürk'ün ligler yeniden başlayana dek para ödemeyi durdurması oldu. Mart ayında oynanmış üç haftanın da parasını vermeyen Digitürk'ün, nisan, mayıs ve haziran aylarında kulüplere toplam 600 milyon lira ödemesi gerekiyor.

İndirim FIFA'ya taşınabilir

Bir aydır maç günü gelirlerinden mahrum olan kulüpler, yayıncıdan gelmesi gereken para da kesilince iyice köşeye sıkıştı. Bu konuda ortak hareket etme kararı alan kulüpler, futbolcu ve teknik adamlara ödemelerini ligler başladıktan sonra yapma kararı aldı. Kulüpleri bekleyen bir diğer sorun ise, yapılacak maaş indirimi görüşmelerinde anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı. Eğer orta yol bulunamazsa anlaşmazlık uluslararası platforma taşınacak ve sorunu FIFA çözecek.

Çetin: Yayıncı iyi niyetli değil

Yayıncı kuruluşla yaşanan ödeme krizi konusunda ilk ciddi tepki Denizlispor Başkanı Ali Çetin'den geldi. Çetin, "Digitürk'ün ödemeleri durdurma kararını doğru bulmuyoruz. Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu kriz ortamında destek olmaları gerekirken, tam tersi kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Geçen yıl bunlara iyi niyet göstergesi olarak çok ciddi bir miktarda indirim yaptık. Doları 5,80'e sabitlemiştik. Şu anda doların durumu belli ve buradan yüzde 25'lik kaybımız var. Onların yaptığı nankörlük. Bunlar mart ayında oynanmış 3 maçın parasını da vermediler. Yayıncı kuruluşun gözden geçirilmesini istiyoruz. Türk futbolu ve tüm kulüpler, beIN Sports'tan büyük" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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