Çorlulu güreşçilerden Balkan Şampiyonası'nda büyük başarı

08.10.2019 14:45

Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Bayanlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek milli formayı giyen Çorlulu güreşçilerden Gülsüm Bingöl altın, Esma Akkaya ise gümüş madalya kazandı.



Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) forması altında güreşen Gülsüm Bingöl ve Esma Akkaya Bulgaristan'ın Panagürişte kentinde düzenlenen Yıldız Bayanlar Balkan Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla Çorlu'nun gururu oldu. Şampiyonada boy gösteren bir diğer Çorlulu güreşçi Kader Tekin ise şampiyonada 7.'liği elde etti.



Çorlulu güreşçilerden Gülsüm Bingöl U-15 kadınlarda Rumen, Sırp, Yunan ve Bulgar rakiplerini mağlup ederek 58 kiloda Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.



Yıldız Kadınlarda mücadele eden Esma Akkaya ise Bulgar, Rumen, Yunan ve Sırp rakipleriyle yaptığı mücadele sonunda 65 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Milli Takım Minik Kızlar Teknik Sorumlusu ve Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Kobal yaptığı açıklamada, "Bugün bu desteklerimizin karşılığını birçok spor dalında olduğu gibi güreşte de alıyor olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kızlarımız onlara olan güvenimizi boşa çıkarmadılar. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonluğu. Milli Takım olarak büyük başarı elde ettik. Şampiyonada mücadele eden tüm güreşçilerimizi kutluyorum. Hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonluğu" dedi.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da milli takımda forma giyerek mücadele eden Çorlulu güreşçilerin elde ettiği büyük başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "Güreşçi kızlarımız Gülsüm Bingöl, Esma Akkaya ve Kader Tekin'i yürekten kutluyorum. Balkan Şampiyonası'ndan bir altın, bir de gümüş madalya ile dönerek gurur kaynağımız oldular. Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Spor ve sporcularımızın yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA