Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı - Haberler Ekonomi
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Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üretilen çemen ve çiğköfteler başta Almanya olmak üzere Avrupa Ülkelerine ihraç ediliyor.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üretilen çemen ve çiğköfteler başta Almanya olmak üzere Avrupa Ülkelerine ihraç ediliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birinci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve Almanya'ya çiğköfte ile çemen ihracatı yapan bir fabrikada incelemelerde bulundu. İlk etapta kahvaltılık ürünlerle başlanan üretim bandına daha sonra talepler doğrultusunda fabrikada çiğköftenin üretimine başlandı. Türk üreticilerin ellerinden hijyen ortamda üretilen çemen ve çiğköfteler, buradan gerekli kontrol ve denetimlerden sonra Avrupa Ülkelerine ihraç ediliyor.

Avrupalılar Türk çiğköftesini çok sevdi

Fabrikadan başta Almanya olmak üzere Avrupa Ülkelerine yılda ortalama 30 milyon liralık çiğköfte ve çemen ihracat gerçekleştirildiği öğrenildi. Fabrikada incelemede bulunan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, firma yetkililerinden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Tekirdağ, Almanya, Tarım, Çorlu, Ekonomi, Haber

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