Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
10.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:24
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli E.Ö. ve Ş.K.'yi durdurdu.
Ekiplere 3,7 gram eroini teslim eden şüpheliler, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA