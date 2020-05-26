Çöplükte çıkan yangın korkuttu
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Çöplükte çıkan yangın korkuttu

Çöplükte çıkan yangın korkuttu Kırıkkale'de çöplük yangını, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Kırıkkale'de hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

26.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:35

Çöplükte çıkan yangın korkuttu

Kırıkkale'de çöplük yangını, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Yuva Mahallesi'ndeki hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hafriyat alanındaki çöplükte çıkan yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüdü. Alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çevreye sıçramadan kısa süre de söndürüldü. Siyah dumanlar, şehrin farklı noktalarından da görünürken panik oluşturdu.

Çöplükte çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA

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