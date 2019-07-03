Copa América Stories: Üst üste iki Şili

2015 ve 2016'da Şili, her iki durumda da penaltılarla Arjantin'i yenen Copa América oyunlarını arka arkaya kazandı. Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, Lionel Messi'nin uluslararası bir kupa hayalini öldürdükleri turnuvalarda Şili için kilit oyunculardı.