Çok Güzel Hareketler'de Emre Belözoğlu fırtınası! Aziz Yıldırım anısı programa damga vurdu - Haberler Spor
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Çok Güzel Hareketler'de Emre Belözoğlu fırtınası! Aziz Yıldırım anısı programa damga vurdu

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Fenerbahçe'de yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından ekranlara görülmeyen Emre Belözoğlu, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk oldu. Belözoğlu programa anlattığı Aziz Yıldırım anısıyla damga vurdu. Bursaspor'a şampiyonluğu kaybettikleri geceyi anlatan Belözoğlu, "Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım 'Şampiyon Bursa' dedi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla futbolculuk kariyerini sonlandırarak kulüpte sırasıyla sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlenen Emre Belözoğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk oldu.

"KALABALIĞA GELEMEDİM VE BAYILDIM"

Sporx'te yer alan habere göre; programın sunucusu Eser Yenenler, Belözoğlu'ndan ilginç bir anısını anlatmasını isteyince. Genç teknik direktör, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'la arasında geçen bir hikayeyi paylaştı. Bursaspor'a kaybedilen şampiyonluk gecesini anlatan Emre, "O gün iki gün boyunca ağladık. 2010 şampiyonluğunda anonsçunun kurbanı olduk. Maçın 2-2 bittiği anons edildi. Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya" ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler'de Emre Belözoğlu fırtınası! Aziz Yıldırım anısı programa damga vurdu
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Haber: Çok Güzel Hareketler'de Emre Belözoğlu fırtınası! Aziz Yıldırım anısı programa damga vurdu - Haberler Spor
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