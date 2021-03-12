Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
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Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı

12.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:32

Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın 'Coğrafi işaret' almasıyla Anzer Poleni'ne de rağbet arttı.

Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı

RİZE - Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın 'Coğrafi işaret' almasıyla Anzer Poleni'ne de rağbet arttı.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda yüksek rakımlarda bulunan ve endemik çiçeklerden üretildiği için ünü ülke sınırlarını aşmış olan Anzer Balı, Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alıyordu. Anzer Balı için Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Coğrafi İşaret Alınması çalışmaları meyvesini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmış olan başvuru sonrasında, 16 Şubat 2021 tarih ve 676 numarasıyla Anzer Balı coğrafi işaret tescili aldı.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, alınan coğrafi işaretin Anzer Poleni'ne de katkısı olduğunu, bal ile birlikte polene de rağbetin arttığını dile getirdi.

Tüketicilerin alınan coğrafi işaret sayesinde taklitleri yapılarak piyasaya sürülen Anzer Balı'nın gerçeğine daha kolay ulaşabileceğini dile getiren Başkan Deniz "Dünyaca ünlü Anzer balımıza Anzer balı coğrafi işareti alınmıştır. Tüketiciye gerçek Anzer balının ulaşması ve balın kalitesi açısından bu işaret önemlidir. Biz de Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma kooperatifi olarak balın korunmasında ve denetiminde coğrafi işaretin tesiri altındayız. Bundan sonra tüketiciler coğrafi işaretin tesiri ile Anzer balı alırlarsa gerçek Anzer balına ulaşmış olacaklardır. Halkımız hatta tüm dünya, gerçek Anzer balına ulaşmak istediği için bu uygulama denetim açısından insanların gerçek Anzer balına ulaşması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Anzer Balı'na özelliğini veren polenin de coğrafi işaret sayesinde rağbet gördüğünü sözlerine ekleyen Deniz "Aynı zamanda insanların Anzer polenine ilgisi de artmıştır. Anzer balını özel kılan Anzer polenidir, yaylada bulunan endemik bitkilerin ürettiği polenlerin kalitesi sebebiyle Anzer balı özel olmaktadır. Altı gram polenin faydası bir gram elmadan daha fazladır. Biz tüketicilerimize balla beraber Anzer poleni de illaki alsınlar diyoruz çünkü faydası çok fazla. Hem bağışıklık sistemine hem mide rahatsızlıklarına ve birçok hastalığa faydası olduğu bilinmektedir ve halen araştırılmaktadır. Pandemi nedeniyle doğal ürünlere talep gittikçe artmıştır. Rize'mizin bu değere sahip olması nedeniyle Anzer balına ve polenine de büyük talep olmaktadır. Şu an satışımız devam etmektedir fakat sınırlıdır. Yeni sezonun başına kadar müşterilerimize bir şekilde ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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