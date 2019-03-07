Coğrafi İşaret Alan Sürmene Bıçağı ve Hamsiköy Sütlacının Belgeleri Verildi

Trabzon'da coğrafi işaret alan Sürmene bıçağı ve Hamsiköy sütlacının belgeleri verildi.

Trabzon Ticaret Borsası ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde düzenlenen "Doğu Karadeniz Coğrafi Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi Bilgilendirme ve Tanıtım" toplantısı Trabzon Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu ve il protokolü katıldı.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan panelde yaptığı konuşmada Tonya Tereyağı, Vakfıkebir Ekmeği, Akçaabat Köftesi, Trabzon Telkarisi gibi çok sayıda coğrafi işaret gören ürüne sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu ürünlerin dış ticaretimizde önemli bir getiri aracı olabileceğini hatırımızdan çıkarmadan, bilinçli ve örgütlü hareket etmeliyiz" dedi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise bölgede şimdiye kadar 25 ürünün coğrafi işaret aldığını belirterek "Trabzon'da şuan 8 tane coğrafi işaretimiz var. Yöresel ürünlerimize özellikle coğrafi işaret noktasında baktığımızda temelli 3 kategoriye ayırıyoruz. Birincisi büyük üretim hacmine sahip ürünlerimizi ulusal ve uluslararası bir marka haline nasıl dönüştürebiliriz. Daha fazla geliri nasıl elde edebiliriz şeklinde bakıyoruz. İkinci olarak zanaat ürünlerimiz var. Zanaat ürünlerini bir kırsal kalkınma modeli olarak nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. Üçüncü olarak yemeklerimiz ve Hamsiköy Sütlacı, Akçaabat Köftesi gibi gıda ürünlerimiz var. Özellikle gastroturizme önem veriyoruz. Gastroturizmi nasıl geliştirebiliriz şeklinde bir eylem planı ve stratejik çalışma oluşturmak istiyoruz. Çünkü bölgemizde turizm önemli bir gelir kapısı oldu" şeklinde konuştu.

"Ürünleri markalaştırarak uluslararası piyasalarda yer almalıyız"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'nin miktar olarak 100 milyon tona tekabül eden yıllık ihracatından ortalama 150 milyar dolar döviz sağlandığını, bunun da birim başına 1,5 dolar demek olduğunu belirterek, "Bu da ihracatımızda katma değerimizi arttırmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 2023'de 500 milyar dolarlık ihracat hedefine varmak için birim değerimiz yükselmelidir. Buna da coğrafi işaretli ürünlerin katkısı büyük olacaktır. Birçok medeniyete, dolayısı ile kültüre ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasında binlerce on binlerce geleneksel ürün bulunmakta, bize has sanatlar yer almaktadır. Bunları uluslararası arenada yer alacak şekilde tescil ettirerek, kalkınmamıza katkı sağlamalıyız. Coğrafi ürünler kırsal kalkınma ve zenginleşme aracı olarak önemli bir parametredir. Bu ürünleri markalaştırarak katma değeri yüksek olarak uluslararası piyasalarda yer almalıyız" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu: "Coğrafi işaretler yöre ekonomisine katkı sağlar"

Coğrafi işaretlerin, temel olarak bir yöresel ürünün adını ifade ettiğini söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu, "Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Son dönemlerde ülkelerin ekonomilerine çok fazla katkı yapan turizm sektörü, kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtımına yönelmeye başlamıştır. Bu bağlamda, turizm sektörü açısından hem dünyada hem ülkemizde hem de Trabzon yöremizde önem kazanan mahalli değerler arasındaki karmaşayı önlemek adına hazırlanan kanun ile turistik değer taşıyan ve kendi yörelerine ekonomik anlamda katkı sağlayan ürünlere 'Coğrafi İşaretleme' yapılmaya başlanmıştır. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yöre adına duydukları güven nedeniyle, diğer yerlerde üretilenlere tercih edebilirler. Bu nedenle bir ürün için belirli bir kalite ve aitlik işareti haline gelmiş yer adlarının coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak koruma altına alınmasında o yöre halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük bir fayda olduğu aşikardır. Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları ayrıca, ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyan kolektif bir hak olduğundan kırsal kalkınmaya aracılık eder ve yöre ekonomisine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Habip Asan coğrafi işaret alan Sürmene Bıçağının belgesini Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'e ve bir diğer coğrafi işaret alan Hamsiköy Sütlacının belgesini de Maçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Konak'a takdim etti.

Toplantı sonunda mevzuat, üretim, pazarlama ve işbirliği konuları ile ilgili olarak California Üniversitesi'nden Arş. Gör. Fatih Tatari, TPMK uzmanı Gonca Ilıcalı ve DOKA uzmanı Ahmet Doğan tarafından bilgiler verildi, sorular cevaplandırıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA