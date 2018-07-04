Çocuklara Yönelik Artan İstismar ile Saldırılara Tepki

Türkiye Kamu-Sen Kilis İl Temsilcisi Osman Boybeyi, çocuklara yönelik artan istismar ve saldırıları sert bir dille eleştirdi.

"Bu konuda devletimizin alacağı her kararın arkasındayız" diyen Osman Boybeyi, "Körpecik yavrularımızı gözü dönmüş, aşağılık insan müsveddelerinden korumak başta devletimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın en asli görevidir" dedi.

Boybeyi, "Son günlerde gündeme gelen ve tüm ülkemizde infial oluşturan çocuk istismarı meselesi yüreklerimizde derin yaralar oluşturmaktadır. Yaşanan bu acı olaylara bakıldığında, bu konuda acil ve sert tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu ülkenin geleceği olan evlatlarımız kaçırılıyor, istismar ediliyor ve haince, kalleşçe öldürülüyorsa başta devletimiz olmak üzere herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Körpecik yavrularımızı gözü dönmüş, aşağılık insan müsveddelerinden korumak başta devletimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın en asli görevidir. Bu noktada elbette devletimizin ve hükumetimizin alacağı her kararın arkasında olduğumuzu ifade ederken, alınacak tedbirlerin bu caniler gibi olmaya yeltenen ahlak yoksunlarını caydırıcı tedbirler olması gerektiğinin altını çizmek gerekir. İnsan suretindeki bu aşağılıkların ödeyeceği bedeller bunlar gibi düşünen mahlukatları o yoldan caydırmalı ve akıllarının ucundan dahi bu iğrenç düşünceleri geçirmelerine engel olmalıdır.Türk milleti artık çocuk katillerine yönelik olarak top yekun bir mücadeleye girişmeli, bu alçakların toplum içine çıkabilecek yüzleri kalmamalıdır. İdamdan kimyasal hadıma, ömür boyu hapisten tecritte kadar her ne gerekiyorsa tedbirler acilen alınmalı ve bir daha ülkemizde böylesine olaylar vuku bulmamalıdır. Bu ülkenin geleceği olan tüm yavrularımıza şefkat dolu kucaklar açılmalı, onların geleceği bugünden atılacak sert ve kararlı tedbirlerle güvence altına alınmalıdır.Unutulmamalıdır ki, 'Çocuğunun göz yaşını silmeyen onunla birlikte ağlar' Bizler onların döktükleri bir damla gözyaşlarında o hainleri boğacak ve evlatlarımıza onların mutlu ve huzurlu olacakları güzel bir vatan bırakacağız" diye konuştu. - KİLİS