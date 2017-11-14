Çocuklar İçin Kitap Fuarı Açıldı

"Dünya Çocuk Kitapları Haftası" dolayısı ile Bağcılar'da 14-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Çocuk Kitapları Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılışa katılan çocuklar fuar alanını bayram yerine çevirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Fuarı gezin kitapları inceleyin sonra da beğendiniz kitapları alıp okuyun" dedi.



"Dünya Çocuk Kitapları Haftası" dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 2'nci Çocuk Kitapları Fuarı açıldı. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde kurulan fuarın açılışı bugün yapıldı.



Açılış töreninde konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Günümüzde okuyan sayısı azaldı. Gençlerimiz daha çok bilgisayar ve tabletlerle ilgileniyor. Kitaba daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Bol bol kitap okuyalım. Herkes yatmadan önce mutlaka yarım saat kitap okusun" dedi.



"Fuarı gezin beğendiğiniz kitapları alın ve okuyun"



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, "İki hafta açık kalacak bu güzel ortam tüm çocuklarımıza hayırlı olsun. Fuarı gezin kitapları inceleyin sonra da beğendiğiniz kitapları alıp okuyun. Kitapları okumak için alın. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencileri selamladı.



Kurdele kesiminin yapılmasının ardından çocuklar stantlara koştu. Çocukların cıvıltısı ve gülen yüzleri fuar alanını bayram yerine çevirdi. Fuarda 14 yayınevinden aralarında Dünya Klasikleri'nden Türk Dünyası'nın ölümsüz eserlerine kadar 35 bin kitap yer alıyor. 2'nci Çocuk Kitapları Fuarı 26 Kasım tarihine kadar öğretmen, öğrenci ve velilere hizmet verecek. - İSTANBUL