Çocuk Zabıtalar İş Başında

Menemen Belediyesi, Zabıta Haftası'nı özel etkinliklerle kutladı.

Menemen Belediyesi, Zabıta Haftası'nı özel etkinliklerle kutladı. Belediyede görev yapan zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri rutin kontrolleri bu kez zabıta kıyafeti giyen evlatlarıyla birlikte yaptı. Anne ve babalarından destek alan çocuk zabıtalar, Sevgi Yolu ve pazar yeri esnafını sembolik olarak denetledi. Esnafa hayırlı işler dileyen çocuk zabıtalar, pazar yerine gelen vatandaşları da maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Çocuk zabıtaları görünce ilk önce şaşıran esnaf, ardından kendilerine takdim edilen karanfili görünce teşekkür ederek başarılar diledi. Çocuk zabıtalar da anne ve babalarıyla çalışmaktan dolayı mutluluk duydu.

PEHLİVAN, ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Öte yandan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, belediye personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı. Menemen'de vatandaşların huzur ve güveni için yoğun bir mesai harcayan zabıta personelini ziyaret eden Başkan Vekili Pehlivan, Zabıta Müdürü Şahsettin Akdemir'e çiçek takdim etti.

Ziyarette konuşan Başkan Vekili Pehlivan, "Toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için gece gündüz çalışan zabıta teşkilatımızın 195'inci yıl dönümünü kutlarken farklı bir etkinlik yapmak istedik. Yarınlarımızın umudu olan çocuklarınızı, kıymetli zabıta anne ve babalarıyla buluşturduk. Yaptığınız iş çok kutsal. Zabıta ekiplerimizin faaliyetlerinden, çalışmalarından gayet memnunuz. Hemşehrilerimiz adına verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah'ım beraberce, milletimize hizmet etmeyi daim eylesin. Zabıta Haftası kutlu olsun" dedi.

Zabıta Müdürü ve zabıta personeli de Başkan Vekili Pehlivan'a özel günlerini unutmadığı için teşekkür etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Habermetre