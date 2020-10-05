Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor: Engellilerin güvenliği öncelikli olacak

Çocuk evlerinin yeniden tasarlandığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni binaların tasarımında engelli çocuklarımızın güvenliği öncelikli olarak ele alındı" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarının tesis standartlarını yeniden belirliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni Çocuk Evleri Sitelerinde çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş yaşam alanları olacağını belirterek, "Yeni binaların tasarımında engelli çocuklarımızın güvenliği öncelikli olarak ele alındı" dedi.

"ÇOCUK EVLERİ STESİ İHTİYAÇ PROGRAMINI GÜNCELLEDİK"

Koğuş tipi yurtları kapatarak, 10-12 çocuğun kalabileceği Çocuk Evleri Sitesi modeline geçtiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, çocuk gelişiminde ihtiyaçların sürekli revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Selçuk, Çocuk Evleri Sitesi İhtiyaç Programını güncellediklerini duyurdu.

"AİLE ORTAMINA EN YAKIN ŞEKİLDE TASARLANDI"

Program ile çocuklara verilen hizmet standardının yükseltilmesini, çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesini, öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Yeni inşa edilecek Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak ihtiyaç programı ile çocuklarımız aile ortamına en yakın şekilde tasarlanmış yeni çocuk evlerinde yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

"MÜZİK VE SPOR ALANLARI TASARLADIK"

Yeni Çocuk Evleri Sitelerinde çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş çeşitli ortak yaşam alanları olacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Çocuklara aile sıcaklığını hissettirmek üzere tasarlanan evler bir ailenin ihtiyaç duyabileceği bütün donanımları içinde barındırıyor. Çocuklarımız için hobi odaları, bilgisayar odaları, atölyeler ve çok amaçlı salonların olduğu sosyal aktivite binaları tasarladık. Müzik gibi sanatsal aktivitelerin yanı sıra spor faaliyetleri ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımızın büyüme döneminde gelişimlerine destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

"ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLARAK TASARLANDI"

Binaların tasarımda engelli çocukların erişiminin öncelikli olarak gözettiklerine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Engelli çocuklarımızın hareket kabiliyeti ve güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Tesis binaları ve açık alanların tamamı engelli çocuklarımız için erişilebilir olarak tasarlandı. Engelli çocuklarımız için yapılacak düzenlemeler, onların psiko-sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkileri olacaktır" şeklinde konuştu.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARINI DİKKATE ALDIK"

Eski tip bakım modelindeki atıl olan mekânları kapatarak yerine daha etkin kullanılabilecek farklı mekânlar tasarladıklarını kaydeden Bakan Selçuk, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını da dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Tüm projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirdik. Sahil bölgeleri başta olmak üzere tesislerin tasarlanmasında güneş enerjisi kullanımını esas aldık. Merkezi ısınmadan yeni nesil kombi sistemlerine geçilmesi için gerekli mühendislik çalışmalarını planladık. Dış mekânları da çocuklarımıza yönelik yeniden düzenledik. Açık alan ve peyzaj düzenlemelerini çocuklarımızın yaş durumlarına ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde detaylı olarak tasarladık" dedi.

"SON YANGIN MEVZUATINA UYGUN TASARLANDI"

Bakan Selçuk, arsa seçiminde Çocuk Evleri Sitelerinin toplumla iç içe ve sosyal hayatın merkezinde olmasına özen gösterdiklerini belirterek, yeni mekânların tek katlı müstakil evler şeklinde inşa edileceğini söyledi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, son yangın mevzuatına uygun tasarlanan tesislerde, yangına dayanıklı kablo sistemleri, gece görüşlü kamera sistemleri, acil aydınlatma ve jeneratör sistemleri, acil durumda müdahaleyi zorlaştırmayacak tasarımlar ve güvenlik kulübesinden tüm tesisin izlenebileceği sistemler oluşturduklarını kaydetti.

"KORUYUCU AİLE MODELİ DE DESTEKLENECEK"

Yeni programı ile kuruluşlar içerisinde doğrudan Koruyucu Aile Modeline hizmet verecek birimlerin de yer alacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın koruyucu aileleriyle kuruluş içinde görüşmelerini sağlamak için yeni mekânlar oluşturacağız. Tasarlanan cam odalarda çocuklarımız koruyucu aileleriyle eşleştirilirken daha rahat bir ortam oluşturulacak, görüşmeler de gözetmenler tarafından gözlemlenebilecek" ifadelerini kullandı.