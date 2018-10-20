Cnr Gaziantep Kitap Fuarı Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen CNR Gaziantep Kitap Fuarı, törenle açıldı. 20-28 Ekim 2018 tarihleri arasında saat 09.00'dan 18.00'e kadar açık tutulacak fuara, 200'ün üzerinde yayınevi katılıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık işbirliğinde organize edilen kitap fuarının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk medeniyetinin insanlığa ve okumaya ayrı bir önem verdiğini aktardı.

"Okuma insanın kamil olma yolculuğudur"

Şahin, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "İlim bizim yitik malımızdır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu, ilim Çin'de de olsa almalıyız diyen bir medeniyetten geliyoruz. Dünya'nın ruhuna baktığımız zaman, medeniyetler tarihini incelediğiniz zaman karşımıza, bilgi güçtür, iktidar yapar mesajı çıkıyor. Bilgiyi elinde tutarsan o dönemin söz sahibi olursun. Amerika'nın bugün güçlü olmasının tek nedeni kurduğu silikon vadileridir, beşeri sermayeye yaptığı yatırımdır. Tarihten, kültürden aldığımız güçle gelecek hedeflerine giderken okumayı bilimi güçlü bir biçimde merkeze koymamız gerekiyor. Özellikle bu şehir için bu daha mühim, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahibiz. Bu büyük bir zenginlik büyük bir nimet. Gençleri doğru yetiştirmemiz, doğru bir biçimde geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bize düşen, gençlere fırsat eşitliği vermektir. Temeli sağlam tutmak, temelde gençlerimizi, çocuklarımızı okuma alışkanlıkları edindirmek. Okuma, büyük bir pencere açıyor. Eğer insanı kamil yapacaksak eğitimden ve okumadan geçiyor. Aslında okuma bir olgunlaşma, bir ilerleme, insanın kamil olma yolculuğudur. Hem okuyacağız hem de okuduklarımızla amel edeceğiz. Yetimi, yoksulu, yaşlısı, mağduru, muhtacı koruma noktasında aldığımız ilahi mesajı evlerin duvarına asmayacağız, uygulayacağız. Bu işin emaneti üzerinde olan bizler, hem bunu uygulatmak hem de gençlere fırsat vermek, onlara uygulama alanları oluşturmakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı.

"Hedefe ulaşmak için tek başına ekonomi yetmez"

Şahin sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanımız daha 90'lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir taraftan çöplerle ilgili çalışmalar yaparken bir taraftan Melen projesiyle İstanbul'un su problemini çözerken bir şey daha yaptı. Kültür AŞ'yi kurdu, 90'lı yılların Türkiye'sinde çok önemli bir başlangıçtı. Ben gittim yerinde inceledim, gurur duydum onur duydum, bakanlık kadar bir külliyat oluşturulduğunu gördüm. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelir gelmez hemen Kültür AŞ'nin kurulmasıyla ilgili talimat verdim. Burada tarih var, kültür var, gastronomi var, Cumhuriyet tarihi var, antik kentler var, Rumkale var, Karkamış var, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'te kaldığı 36 saati nasıl geçirdiğini gösteren kurumsal bir hafıza var. Sizlerden istediğimiz tek şey, ne olur bunları okuyun. Yalnızca okumakla kalmayın, bunları amel edin. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 10'uncu ekonomi olma hedefimiz varsa bu tek başına parayla, tek başına ekonomiyle olmaz, zihinsel dönüşüm çok önemli, vicdan, Allah'ın yürekteki bedendeki sesidir, diyor şair. O kadar güzel tarif ediyor ki, dünyada savaşlar bitsin istiyorsak gözyaşı dinsin istiyorsak, insani dönüşümü sağlamamız, medeniyet kodlarımıza dönmemiz, oku emrini yerine getirmemiz, vicdanla Dünya'ya bakmamız gerekiyor, adaletli yönetici olmamız gerekiyor, gençleri geleceğe hazırlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Twitter ve facebook'la derinleşemeyiz"

Fuar hakkında da bilgi veren Şahin, "Bu fuar herhangi bir fuar değil, kitap alış verişi de değil, bir olma, beraber olma, kitabı güçlü bir şekilde yol haritası kılma bizim için çok önemli. Bu fuarda 200 faaliyet yapılacak. 2 milyonluk şehrin yüzde 40 gelse, şu havayı bir solusun istiyorum. Gençleri kitapla barıştırmamız gerekiyor. Sosyal medya çok önemli, twitter, facebook hepsi çok önemli, elbette bunları kullanacağız, ama 140 karakterle derinleşemeyiz, olgunlaşamayız. Derinleşmemiz lazım, olgunlaşmamız lazım, çok boyutlu düşünmemiz lazım. Tek boyutlu düşünenlerin nasıl altın neslin, hain nesle dönüştüğünü gördük, aklımızı kiraya veremeyiz. Bunun için de çoklu bir biçimde düşünmemiz lazım. Hepsinin başı küçük Buhara'ya yeniden dönmemiz lazım. Bu topraklar küçük Buhara'dır, hak ettiği yerlere yeniden dönecektir" dedi.

Açılışa katılan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, Türk toplumunda okuma kültürünün giderek zayıfladığını belirterek, açılan kitap fuarlarıyla bu çöküşün önüne geçileceğine inandığını söyledi. Vali Yerlikaya, uluslararası kuruluşların okuma istatistiklerinde Türkiye'nin Afrika ülkeleri arasında olduğunu da bildirdi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de okumanın önemine değinerek, 9 gün sürecek kitap fuarına katılımın yüksek olacağına inandığın sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, Şahin ve beraberindekiler, kitap stantlarını tek tek gezdi.

Kitap fuarı hakkında

Türkiye'de kitap okuma alışkanlığıyla eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalara fuarlarla üst düzeyde katkı sağlamayı amaçlayan CNR Gaziantep Kitap Fuarı, Gaziantep ve bölgesinin en değerli kültür etkinliği olacak. Fuar, 3 bin metrekarelik sergi alanında, birçok yayınevinin ünlü yazarların kitaplarını okuyucularıyla buluşturacak. 160 binin üzerinde kitapseveri ağırlaması beklenen fuarda, 200 etkinliğe yer verilecek. Gençlerin yakından takip ettiği fenomen yazarların imza etkinliği ve söyleşilerin büyük ilgi görmesi bekleniyor. - GAZİANTEP