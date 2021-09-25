Cizrespor'un BAL'a katılmaması tepkilere neden oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizrespor'un BAL'a katılmaması tepkilere neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cizrespor'un BAL'a katılmaması tepkilere neden oldu

Geçtiğimiz sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lige (BAL) düşen Cizrespor'da yönetim kurulunun 2021-2022 futbol sezonunda lige katılmama kararına taraftarlar tepki gösterdi.

ŞIRNAK (İHA) - Geçtiğimiz sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lige (BAL) düşen Cizre spor'da yönetim kurulunun 2021-2022 futbol sezonunda lige katılmama kararına taraftarlar tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden ancak oynadığı kötü futbol nedeni ile BAL'a düşen Şırnak temsilcisi Cizrespor'un, yeni sezonda lige katılamaması spor camiasında şaşkınlığa, taraftarların da tepkisine neden oldu. Alınan bu kararın sporseverleri maç izleme keyfinden mahrum bırakan bir karar olduğuna vurgu yapan vatandaşlardan Mesut Cerenge, "İlçedeki tek sosyal aktivitemiz spordu. Hafta sonlarında çocuklarımızla birlikte kendi şehrimizin takımını izlemeye gelirdik ancak yönetim kurulunun almış olduğu bu karara anlam veremedik. Keşke böyle bir karar almasalardı" dedi.

Cizrespor'un kişi veya kişilerin değil tüm Cizre halkının olduğunu belirten esnaf Muhyettin Deldar ise "Cizrespor bizim hem tanıtım elçimiz hem de hafta sonları keyifle izlediğimiz bir takımdı. Ancak yönetim kurulu lige katılmama kararını Cizre halkı ile paylaşmalıydı ya da kulüp başkanı görevi devretmeliydi. Çünkü bu görevi yapabilecek kapasitede olan sporsever ve memleket sevdalısı işadamlarımız var" diye konuştu.

Vatandaşlardan Nurettin Sevgin ise "Madem yönetim takımı yönetemiyor görevi başka bir yönetime bırakıp bu takımın ligde devam etmesini sağlamalıydı. Çünkü ilçedeki gençlerin deşarj olabildikleri, eğlendikleri, hoplayıp zıplayabildikleri tek aktivite futboldu. Cizreli çocuklar gençler futbolla kalkıp, futbolla yatıyor. Cizrespor Kulüp Başkanlığının almış olduğu bu karar Cizrelilere yapılan en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Cizrespor'un BAL'a katılmaması tepkilere neden oldu

Cizrespor'un BAL'a katılmaması tepkilere neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cizrespor'un BAL'a katılmaması tepkilere neden oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:03:06. #1.17#