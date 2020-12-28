Çinli oyun şirketinin CEO'su çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü
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Çinli oyun şirketinin CEO'su çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü

28.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:20
Çinli oyun şirketinin CEO'su çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü

Çinli oyun firması Yoozoo'nun (Oyun Milleti) CEO'su Lin Çi'nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldü. Çi'nin işten çıkarmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü çalışanı tarafından zehirlendiği iddia ediliyor.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Şanghay kentinde 16 Aralık'ta Lin aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlandı ve hastaneye gitti. Yoozoo firması, önce durumunu stabil olarak bildirdiği Lin'in önceki gün öldüğünü duyurdu.

MAAŞINI DÜŞÜRDÜ, ZEHİRLENDİ

Hastanenin, polise, Lin'in zehirlendiği yönünde bilgi vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin'in zehirlendiğini ve şüphelinin, şirket personellerinden Şü soyadlı biri olduğunu açıkladı. Lin'in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü'nün bu nedenle yöneticisini zehirlediği iddia ediliyor.

Çinli oyun şirketinin CEO'su çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü

MİLYARDERLER LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Çin'in en zenginlerini duyuran "Hurun China Rich List"e göre Lin "Dijital ekonomi liderleri" listesinde yer almış, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti. Mobil platformlarda ürettiği oyunlarla bilinen Yoozoo "Game of Thrones" temalı strateji oyunuyla dikkati çekmişti.

Haber Yorumları (2)
FENASİ: Kendisine para kazandiran insanlardan 3 kurusu kiskanan insanlari anlamiyorum dunya zenginler listesinde 10. olma da 11. ol arkadas bu ne hirs
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YURDUM İNSANI: Putpereslerde öteki dünya olmadığı için gerçek adaleti bu dünyada yapmış. Ülkemizde ise adalet teyzemin kızının adından başka bir ifade etmiyor.
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