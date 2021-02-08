Çinli futbol kulübü, ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çinli futbol kulübü, ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı

08.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:16
Çinli futbol kulübü, ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı

Çin'in Shandong Luneng futbol kulübü, Asya Futbol Konfederasyonunun (AFC) kulüplere getirdiği mali kurallara uymadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı.

Çin'in Shandong Luneng futbol kulübü, Asya Futbol Konfederasyonunun (AFC) kulüplere getirdiği mali kurallara uymadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı.

AFC'den yapılan açıklamada, "kulübün ödeme taahhütlerini yerine getirmediği için lisansının iptal edildiği" belirtildi.

Açıklamada, kulübün hangi ödemeleri yapmadığına dair detaylara yer verilmezken, Çin medyasında yer alan haberlerde 2016-2017 sezonunda takımının antrenörlüğünü yapan Felix Magath'ın yardımcısı Kevin Stotz ile ödeme konusunda anlaşmazlık yaşandığı bilgisi yer aldı.

Geçen yıl Çin Federasyon Kupası'nı kazanarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Shandong Luneng, Hong Kong'un Kitchee, Tayland'ın Port FC ile ön eleme turundan gelecek üçüncü bir takımla J Grubu'nda mücadele edecekti.

Nisanda başlayacak müsabakalara Shandong Luneng'in yerine başka bir takım katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çinli futbol kulübü, ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 23:24:39. #1.16#
title