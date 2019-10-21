21.10.2019 14:07

Cinayet zanlısının evine kundaklama iddiası

MANİSA - Turgutlu'da 20 Ekim Pazar günü bir kahvehanede gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan cinayet zanlısının evi çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre cinayet zanlısı şahsın ikamet ettiği ev, olayda hayatını kaybeden şahsın yakınları tarafından yakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangından bir ev kullanılmaz hale geldi. Çepnidere Mahallesi'nde Hamza Bilge'nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, Yangının Çepnidere Mahallesinde dün meydana gelen silahlı kavgada hayatı kaybeden Nurtaç Bilgiç'in yakınları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Olayda Nurtaç Bilgiç hayatını kaybetmiş, Münir Taş ise ağır yaralanmıştı. Olayın şüphelisi Hamza Bilge ise olayın ardından güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma ekipleri, olaylar ilgili Nurtaç Bilgiç'in yakınlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA