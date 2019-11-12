Çınar, MÜSİAD Milli Üretim Üssü TEKMÜSKOOP'un temeli atma törenine katıldı

12.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:12

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ki MÜSİAD Milli Üretim Üssü TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi resmi temel atma törenine katıldı.



MÜSİAD Milli Üretim Üssü TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi resmi temel atma töreni Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.



Programa MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Başkan Yardımcısı Rafet Kılıç, 3. Dönem Şube Başkanı Yusuf Karaoğlu, 4. Dönem Şube Başkanı Faruk Yazıcı, Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Eren ve Murat Çatalçam ile üyeler Yunus Akay ile Yaşar Utku katılım sağladı.



MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar temeli atılan MÜSİAD Milli Üretim Üssü TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Çınar açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları ve üyeler, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, iş insanları ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirilen temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin gerçekleşmesine az veya çok katkı sağlayan herkese tebrik ve takdirlerimizi sunar, yatırımcılarımıza başarılar dileriz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA