Çin'in Inan eyaletinde uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Inan eyaletinde uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenlendi

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'in Inan eyaletinde uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenlendi

Çin ordusu, ülkenin orta kesimlerindeki Inan eyaletinde, 4 ülkenin katılımıyla uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenledi.

Çin ordusu, ülkenin orta kesimlerindeki Inan eyaletinde, 4 ülkenin katılımıyla uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenledi.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine, "Ortak Kader 2021" adı verilen tatbikata Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) yanı sıra Pakistan, Moğolistan ve Tayland'dan 1000'den fazla subay ve asker katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC), ülkeyi Birleşmiş Milletlerde temsil yetkisini kazanmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen tatbikatta, askerler, terör saldırıları ve şiddete karşı sivillerin korunmasına yönelik ortak operasyonlar yürüttü.

BM Genel Kurulu, 25 Ekim 1971'de aldığı kararla 1949'da kurulan ÇHC'yi ve Pekin hükümetini, Çin'in tek meşru temsilcisi kabul etmişti.

Çin ordusu, 30 yılı aşkın süredir BM'nin dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü barışı koruma misyonlarına destek sağlıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Beren Saat Özge Özpirinçci
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin'in Inan eyaletinde uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 03:18:39. #1.17#