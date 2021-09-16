Çin'in Inan eyaletinde uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenlendi
Çin ordusu, ülkenin orta kesimlerindeki Inan eyaletinde, 4 ülkenin katılımıyla uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenledi.
Çin ordusu, ülkenin orta kesimlerindeki Inan eyaletinde, 4 ülkenin katılımıyla uluslararası barışı koruma tatbikatı düzenledi.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine, "Ortak Kader 2021" adı verilen tatbikata Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) yanı sıra Pakistan, Moğolistan ve Tayland'dan 1000'den fazla subay ve asker katıldı.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC), ülkeyi Birleşmiş Milletlerde temsil yetkisini kazanmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen tatbikatta, askerler, terör saldırıları ve şiddete karşı sivillerin korunmasına yönelik ortak operasyonlar yürüttü.
BM Genel Kurulu, 25 Ekim 1971'de aldığı kararla 1949'da kurulan ÇHC'yi ve Pekin hükümetini, Çin'in tek meşru temsilcisi kabul etmişti.
Çin ordusu, 30 yılı aşkın süredir BM'nin dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü barışı koruma misyonlarına destek sağlıyor.