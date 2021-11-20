Çin donanma gemisi Japonya kara suları yakınlarında seyretti - Haberler
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Çin donanma gemisi Japonya kara suları yakınlarında seyretti

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Çin donanma gemisi Japonya kara suları yakınlarında seyretti

Çin'e ait donanma gemisinin Japonya'nın güneyinde Japon ulusal kara suları yakınlarında seyrettiği bildirildi.

Çin'e ait donanma gemisinin Japonya'nın güneyinde Japon ulusal kara suları yakınlarında seyrettiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait donanma gemisinin güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sular etrafında gezdiğini bildirdi.

Söz konusu geminin, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima Adaları etrafında Japonya'nın bitişik bölgesinde seyrederek, Japon ulusal kara sularına yöneldiği belirtildi.

Geminin bölgenin batısında Kuçinoerabu Adası'na doğru yöneldiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgedeki donanma faaliyetlerinin yakından izlendiğini ve analiz edildiğini açıkladı.

Kyodo ajansı, Tokyo hükümetinin, Çin'e diplomatik kanallar vasıtasıyla gerekli tepkileri verdiğini aktardı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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