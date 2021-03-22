Çin'de, Tayvan'a kaçarken yakalanan Hong Konglu 8 muhalif, cezalarının ardından Hong Kong'a geri gönderildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Tayvan'a kaçarken yakalanan ve bu nedenle Çin'de çarptırıldıkları 7 aylık hapis cezasını tamamlayan 8 muhalif Hong Kong'a geri gönderildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Tayvan'a kaçarken yakalanan ve bu nedenle Çin'de çarptırıldıkları 7 aylık hapis cezasını tamamlayan 8 muhalif Hong Kong'a geri gönderildi.

"Hong Kong Polis Gücü"nden yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'dan Ağustos 2020'de Tayvan'a kaçarken yakalanan 8 muhalif sınırı yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle Şıncın kentindeki bir mahkemece çarptırıldıkları 7 aylık hapis cezasını tamamladı.

Cezalarını ardından Hong Kong'a gönderilen 8 muhalif, burada Hong Kong Polis Gücü tarafından teslim alındı.

Muhaliflerin isimleri Andy Li, Cheng Tsz-ho, Yim Man-him, Cheung Ming-yu, Cheung Chun-fu, Wong Wai-yin, Li Tsz-yin ve Kok Tsz-lun olarak açıklandı.

2019'daki hükümet karşıtı protestolara katılmakla da suçlanan 8 muhalifin Hong Kong'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Hong Kong'da Haziran 2020'de yürürlüğe giren ulusal güvenlik kanunundan iki ay sonra Tayvan'a sürat teknesiyle geçmeye çalışan 12 kişi, Çin güvenlik ekiplerince yakalanmıştı.

12 kişiden 2'si Aralık 2020'de Hong Kong'a dönmüştü. Bu gruptaki 10 muhaliften 8'i 7 ay, Tang Kai-yin 3 yıl, Quinn Moon ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tang ve Quinn'in Şıncın'da yargılanmaları devam edecek.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 30 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı