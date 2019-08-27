Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik ekrana dönüyor! Mehmet Çevik kimdir?

27.08.2019 09:39

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, 77 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtı. Çiftlik Bank projesinin reklam yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik ise TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak 'Benim Adım Melek'' dizisi ile TV ekranlarında olacak. Mehmet Çevik kaç yaşında? Mehmet Çevik dizileri, filmleri…

MEHMET ÇEVİK KİMDİR?

Oyuncu Çevik, 1 Aralık 1961 tarihinde Kahramanmaraş, Elbistan'da dünyaya geldi. Çocukluk yılları İzmit'te geçti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

EN İYİ OYUN VE PRODÜKSİYON ÖDÜLÜNÜ ALDI

Mehmet Çevik, Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce, Kıbrıs Devlet Tiyatrosunda görevlendirildi. 1997 yılında Kocaeli Şehir Tiyatrosuna tayin oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdüren oyuncunun, 'Çıkmaz Sokak Çocukları' oyunu 1 Aralık 2014 tarihinde Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada en iyi oyun ve prodüksiyon kategorisinde ödül aldı.

2006 yılında "Sağır Oda" adlı dizide "Zahit" karakterini canlandıran Çevik, 2007 yılında ise "Menekşe ile Halil" adlı dizide rol aldı. Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği adlı romanından uyarlanan 2009 yılında aynı adlı dizide "Cemşir" karakterini canlandırdı. 10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide yer aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2016 - İstanbul Sokakları

2014 - Diriliş: Ertuğrul

2013 - Şeytan-ı Racim(Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin

2011 - 2012 - İffet

2009 - 2010 - Hanımın Çiftliği

2009 - Aynadaki Düşman

2007 - Menekşe ile Halil

2006 - Sağır Oda

2005 - Kırık Kanatlar

2003 - Mühürlü Güller

2003 - Kasabanın İncisi

1996 - Kurtuluş

1991 - Peri Kızı

1990 - Tembel Ahmet