Çiftçiye "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" eğitimi
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Çiftçiye "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" eğitimi

27.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:29
Çiftçiye

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Keşan ilçesine bağlı Altıntaş köyünde ikamet eden çiftçiye, "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" konulu eğitim verildi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Keşan ilçesine bağlı Altıntaş köyünde ikamet eden çiftçiye, "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları" konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Atilla Bayazıt, bu dönem buğday ekecek üreticilere yönelik eğitimlere başladıklarını ifade etti. Bayazıt, "Tarım takvimimize göre, buğday ekim sezonunun yaklaştığı bu günlerde, stratejik öneme sahip buğday yetiştiriciliği, hastalık ve zararları konusunda eğitim çalışmalarımıza Keşan ilçesi Altıntaş köyünde başladık. Yapılan eğitimle çiftçilerimize, erken ekimden kaçınma, sık eğitim ve aşırı gübreleme yapmama, bölgemiz için ıslah edilmiş sertifikalı tohumları tercih etme, münavebe uygulama ve anıza ekimlerden kaçınma, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi. İlimiz genelinde buğday ekiminin yoğun olduğu köylerimizde eğitim çalışmalarımıza devam edilecektir" dedi. - EDİRNE

Çiftçiye 'Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları' eğitimi
Çiftçiye 'Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararları' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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