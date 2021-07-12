Çiftçi tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu; dönemi araştırılacak
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Çiftçi tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu; dönemi araştırılacak

Çiftçi tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu; dönemi araştırılacak
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da tarlasını süren çiftçinin pulluğuna 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü nesne takıldı.

ÇORUM'da tarlasını süren çiftçinin pulluğuna 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü nesne takıldı. Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, objelerin hangi dönemi ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. 

Çorum'da ismi açıklanmayan bir çiftçi, merkeze bağlı Ovasaray köyü yakınlarındaki tarlasını sürdüğü sırada pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi, pulluğu takıldığı yerden çıkarmak için uğraş verdi. Bu sırada çiftçi, 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu. Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı. Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.


Çiftçi tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu; dönemi araştırılacak
Çiftçi tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu; dönemi araştırılacak
Çiftçi tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu; dönemi araştırılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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