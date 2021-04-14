Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, ilçedeki yatırımlar inceledi
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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, ilçedeki yatırımlar inceledi

Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, ilçedeki yatırımlar inceledi

Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

İlçede devam eden yatırımları inceleyen Hakanoğlu, yaptığı açıklamada, en kısa zamanda ilçenin modern bir belediye hizmet binası ve kültür merkezine kavuşacağını ifade etti.

İlçede birçok yatırımın devam ettiğini vurgulayan Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi inşaatına başlamış bulunmaktayız. İlçemizde 11 dönümlük alanda yapımı hızla devam eden Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi inşaatlarının hemen yanında 4 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi inşaatlarında çalışmalar devam etmektedir. İnşallah, tamamladığında birçok amaca hizmet edecektir. Şimdiden yatırımlarımız Çiçekdağı'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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