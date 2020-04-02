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İsmail Yılmaz, Hollanda, Ekonomi

Çiçek ihracatçıları destek istiyor

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, koronavirüs salgınının çok sayıdaki sektör gibi süs bitkileri sektörünü de vurduğunu, iç pazarda ve ihracatta işlerin durma noktasına geldiğini belirterek, "Üretimin en yoğun olduğu dönemde...

02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:18
Çiçek ihracatçıları destek istiyor

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, koronavirüs salgınının çok sayıdaki sektör gibi süs bitkileri sektörünü de vurduğunu, iç pazarda ve ihracatta işlerin durma noktasına geldiğini belirterek, "Üretimin en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan salgın nedeniyle zor durumdaki işletmelerin ayakta kalabilmesi için desteğe ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının sektöre etkilerini değerlendirdi.

Salgının çok sayıdaki sektör gibi hassas tarımsal ürünler üreten süs bitkileri sektörünü de vurduğunu belirten Yılmaz, iç pazarda ve ihracatta işlerin durma noktasına geldiğini, yüzde 100'e yakın iş kaybının yaşandığını bildirdi.

Sektörün küresel anlamda 22 milyar dolarlık ihracat hacmi bulunduğunu aktaran Yılmaz, üretimin en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan salgın nedeniyle gümrük kapılarının kapandığını, ihracatın durduğunu kaydetti.

Yılmaz, özellikle günlük, mevsimlik tüketilmesi gereken kesme çiçek ve mevsimlik çiçeklerde de tüketimin durma noktasına geldiğini belirterek, "Hollanda başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde de talepler sıfırlanmış, ürünler zayi oluyor. Üreticinin bu yükün altından kalkması ve bir daha aynı üretimi gerçekleştirmesi de imkansız. Yaklaşık 60 bin kişiye doğrudan, 400 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayan ve bu insanların ailelerinin geçimlerini sağlayan işletmelerimiz zor durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Süs bitkileri sektörünün; özellikle üretilen ürünün stoklama şansı olmadığı ve ürünlerin 10 gün içinde tüketilmek zorunda olması nedeniyle desteklenmesinin önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üretimin en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan salgın nedeniyle zor durumdaki işletmelerin ayakta kalabilmesi için desteğe ihtiyaç var. Tarım sektöründe kredilerde 3 veya 6 aylık ertelemeler sektörümüze çok uygun değil. Şu an satış yapılamadığı için üretim durdu ve ürünler söküldü. 3 ay sonra yeni dikim yapılabilir ve bunların da sonraki 6 ay içinde satışı ve ödemelerin dönmesi mümkün olacaktır. Bu sebeplerle, devlete olan vergilerin, borçların en az 1 yıl süre ile ertelenmesi işletmelerimize nefes aldıracaktır.

İşletmelerin nakit akışı bozulacağından, yeniden kredi tahsisinde çok fazla zorlanmadan kaynaklara kolaylıkla ulaşım önemlidir. Süreç uzarsa çekler için tedbir alınması gereklidir."

Yılmaz, kısa çalışma ödeneğinden her gün çalıştıkları için yararlanamadıklarını, kendi sektörleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

"Zarara uğrayan firmalar için bir fon oluşturulmalı"

İsmail Yılmaz, bu yılki üretimlerinin yüzde 35'lik kısmının hasadının yapıldığını belirterek, geriye kalan hasat, söküm yetiştirme gibi yüzde 65'lik kısmın bundan sonraki dönemde gerçekleştirileceğini aktardı.

Salgın sürecinin uzayacağının görüldüğünü, buna bağlı olarak zarara uğrayan firmaların zararlarını karşılamak için bir fon oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Her zaman dinamik olan sektördeki işletmelerimizin faaliyetlerine devam edebilmeleri için ekstra kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Nakliyedeki maliyetlerimiz maalesef çok yükselmiştir. Bu da halihazırda minimum düzeyde devam eden ihracatımız için sıkıntı yaratmaktadır. İthalatçılarımızla sezon başında sabit fiyatlarla satış gerçekleştirmiştik. Maliyetlerin artışı sektör için ilave yük oluşturmaktadır. Acilen bu maliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir. Sektörümüz de mücbir sebep kapsamına alınarak, SGK ve maliye yönünden yapılan tüm ertelemelerden faydalandırılmalıdır."

Yılmaz, çiçeklerin yaydığı sosyal mesajlarla sevgiyi, mutluluğu, huzuru hissettirdiğini belirterek, "Çiçeklerin insanların ruh halini iyileştirdiği, stresi ve strese bağlı depresyonu azalttığı kanıtlanmıştır. Yaşadığımız salgın sırasında da toplumsal refahı korumaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu nedenle özellikle bugünlerde, hayatımızda çiçeklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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