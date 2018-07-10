CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak Oldu
CHP'nin Meclis Başkanı adayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak oldu.
Milliyet'tin haberine göre CHP'de Meclis Başkanı adayı olarak İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak gösterildi.
YARIN BAŞVURU YAPACAK
Toprak, yarın 11.00'de CHP Grup Başkanvekilleri ile birlikte TBMM Başkanlığı'na adaylık başvurusunu yapacak.
ERDOĞAN TOPRAK KİMDİR?
Erdoğan Toprak 1959'da Adana'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Gazel'dir.
Yönetici; Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur. 1983 yılında serbest ticaret ve iş hayatına başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Üyeliği, Beşiktaş Genç İşadamları Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 3 dönem Bahçelievler Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.
24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLARAK SEÇİLDİ
20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 57. Hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır.
Orta düzeyde İngilizce bilen Toprak, evlidir.