CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
Doların çakılması sonrasında vatandaşların gözü zincir marketlere çevrilirken, art arda gelen indirim açıklamalarına rağmen etiketlerdeki fiyatlarda büyük bir değişim yaşanmadığı gözlerden kaçmadı. Konuya ilişkin bir paylaşım da CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan geldi. Markete gidip su, çay, ekmek, makarna, pirinç, deterjan, salça, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu ve 2 litrelik ayçiçek yağı satın aldığı alışverişin görüntülerini paylaşan Kaya, 627 lira ödediğini belirtti.
Günlerce rekor üstüne rekor kırarak 18 liranın da üzerine çıkan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemiyle birlikte büyük bir düşüşe geçmiş ve 12 liranın da altına gerilemişti.
Doların çakılmasıyla vatandaşların gözü marketlerdeki fiyat etiketlerine çevrilirken, zincir marketler de art arda yaptığı açıklamalarla fiyatlarında indirime gittiklerini duyurmuşlardı. İndirim açıklamalarının ardından soluğu marketlerde alan vatandaşlar ise dolardaki gerilemenin henüz ürün fiyat etiketlerine yansımadığı görüşünde.
Konuya ilişkin bir paylaşım da CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan geldi. CHP'li Kaya, Twitter hesabından yaptığı market alışverişinin görüntülerini paylaştı.
Videoyu her şeyin ucuzladığını ifade edenlere yanıt olarak çektiğini ifade eden Kaya, marketten su, çay, ekmek, makarna, pirinç, deterjan, salça, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu ve 2 litre ayçiçek yağı aldığını ve toplamda 627 lira ödediğini belirtti.
Yaptığı alışveriş sırasında dikkatini çeken bir detayı da paylaşan CHP'li Kaya, ayçiçek yağının bir adetten fazla alınamadığını söyledi.
İşte o paylaşım;
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
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