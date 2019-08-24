CHP kadın kollarından kadın cinayetlerine tepki

24.08.2019 14:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde hareket eden bir grup kadın, son olarak Kırıkkale'de Emine Bulut'un ölümüyle sonuçlanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

CHP Ankara İl Başkanlığının önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan CHP Ankara Kadın Kolları Başkanı Türkan Çınar, Emine Bulut'un katledilmesiyle kahrolduklarını söyledi.

Türkiye'de kadın olmanın zorluğuna her gün "korkunç" örneklerle tanıklık ettiklerini belirten Çınar, birçok kadının her gün erkek şiddetine maruz kaldığına işaret etti.

Kimsenin bu cinayetten kendisini aklayamayacağını ifade eden Çınar, "Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz dedikçe onlarca eksiliyoruz." ifadesini kullandı.

"Caydırıcı cezalar gelmedikçe ..."

Çınar, caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmedikçe kadın cinayetlerinin önlenemeyeceğini söyledi.

İyi hal, tahrik indirimi istemediklerini vurgulayan Çınar, kadın cinayetlerine sessiz kalmayacaklarını ve alışmayacaklarını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise kadın cinayetleri nedeniyle çok öfkeli olduklarını belirterek başka Emine Bulutlar, Münevver Karabulutlar ve Özge Canlar yaşanmaması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de basın açıklamasına destek verdi.

Kaynak: AA