CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel,"Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız" dedi.

Özel, TBMM 'de açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parlamento'nun yıldızının parlamasından rahatsız olduğunu ileri sürerek, "Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan bunu böyle bil. Sanatçıların açıklamalarından hoşlanmayan tek adam talimat verdi, savcı harekete geçti ve tek adamın açıklamasından bir saat sonra sanatçılar hakkında işlem başlatıldı, apar topar sanatçılar sorgulandı, yurtdışına çıkış yasağı, adli kontrolle sanatçılara had bildirilmeye çalışıldı. Söylediklerimizin hangisinden suç var? Tazminat hakarete olur. Kime hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur, söylediklerimizi hangisi suç? Bir suç varsa bizim söyleyip de, Hulusi Akar'ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Biz dedik ki; 'Hulusi Akar silah arkadaşlarının yanına gitmedi'. O da dedi ki; 'Gittim'. Şahitler gösterdi. Gösterdiği şahitlerin hepsi dedi ki; 'Bizim görev yerimiz hapishaneydi. Bir tek oraya geldin. Diğer beşine gitmedin' dedi. Hulusi Akar ziyaretlerini savunabildi mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan savunmaya çalışıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA