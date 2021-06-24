Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)

Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Politika

HALI DOKUDU, BALIK EKMEK YEDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

HALI DOKUDU, BALIK EKMEK YEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Bir halı dokuma firmasına giren Kılıçdaroğlu, burada görevlinin halı dokumanın nasıl yaptığını anlatmasının ardından tezgahın başına geçip kısa süre halı dokudu. Kılıçdaroğlu ardından Hereke iskelesinde balıkçılardan İzmit Körfezi'nde oluşan müsilajla ilgili bilgi aldı, ikram edilen balık ekmeği yedi.

'BU BİR TÜRKİYE MESELESİ'Müsilajla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arıtılan suyun çevrede kullanılması lazım. Eğer siz derin deşarj yapıp bu suyu denizin derinliklerine veriyorsanız oksijen, canlılık, doğayı mahvediyorsunuz, denizleri mahvediyorsunuz, balık türleri mahvoluyor ve balıkçılığı da yok ediyorsunuz. Bunun için de önlem alınması lazım. Bu bir siyasi parti meselesi değildir. Bu bir Türkiye meselesi. Bir araya gelip bu sorunun çözülmesi lazım. Balıkçı arkadaşlarımız 'kamuda muhatap olacağımız bir birim olması lazım' diyor. Bunun adı da Denizcilik Bakanlığı ve 'Bir denizcilik bakanlığı olsun, derdimizi dinlesin eğer varsa denizde bir sorun en azından sorunu çözecek muhatap bir bakanlık kuralım' diyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz" dedi.

Arıtılan suyun temizlik işleri ve ağaçların sulanmasında kullanılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Marmara Denizi'nin kurtarılmasıyla ilgili hazırlanacak her eylem planının özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılır elde edilen su doğada kullanılırsa temizlik işleri, kaldırım temizleme, ağaç sulamada ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır. Ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz, diye derin deşarjla denize veriliyorsa denizi kirletiyorlar. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, biri evsel, diğeri sanayi atıkları içindir. Evsel atıkları arındırmak kolay ama diğeri için kimyasal arıtma yapmak lazım" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart! Herkes dönüp baktı
CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart! Herkes dönüp baktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Selçuk Tekay Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:40:27. #1.15#

title