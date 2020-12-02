CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalı

02.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:53
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini bildirdi.

Ağbaba, 2021'de uygulanacak asgari ücretin tespitine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerine göre Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında son sıralarda yer aldığını belirtti.

Özellikle ocak ayından bu yana döviz kurlarında yaşanan artışların, ülkelerin asgari ücret sıralamasında, Türkiye'nin sondan ikinci sıraya kadar gerilemesine yol açtığını aktaran Ağbaba, ayrıca Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre de yüksek enflasyon oranı ile dikkati çektiğini ifade etti.

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Bu yılın başından itibaren döviz kurlarında yaşanan artış en çok asgari ücret ile geçinenleri etkilediğini, dolar kurunun artması kayıt dışı dahil olmak üzere yaklaşık 10 milyon civarında çalışanın gelir kaybı yaşadığını ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası kur verilerine göre, 1 Ocak 2020 tarihinde dolar 5,95 liradır. Merkez Bankası'nın 13 Kasım 2020 tarihli yıl sonu dolar tahmini ise 7,90 liradır. 1 Ocak 2020 tarihinden Merkez Bankası'nın son yıl sonu dolar tahmini arasında dolarda yaşanan artış yüzde 32,77 oranındadır. Asgari ücrete dolar kurunda yaşanan yüzde 32,77'lik artış göz önüne alındığında, 2 bin 324 lira net asgari ücrete en az yüzde 32,77 oranında zam yapılması gerekmektedir. Bu durumda asgari ücret, en az 776 lira zam ile net 3 bin 100 lira olmalıdır. Ayrıca asgari ücrette vergi kesintisine de son verilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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