CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Olağanüstü Kurultay Talep Edenler Adına Genel...
IHAAW163338-SIY/03-08-2018 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Olağanüstü kurultay talep edenler adına Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Olağanüstü kurultay talep edenler adına Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Bu belgelerin 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir" dedi. 03.08.2018 16: 33: 38 TSI
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