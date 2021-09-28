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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ereğli'de Ekonomi Masası'nda konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ereğli'de Ekonomi Masası'nda konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Ekonomi Masası' toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Ekonomi Masası' toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kdz. Ereğli'ye geldi. Öztrak ve beraberindekiler ilk olarak Tersaneler bölgesini gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda yapılan Ekonomi Masası toplantısına, Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Enis Berberoğlu, Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan katıldı. Kdz. Ereğli programında Öztrak ve heyeti; CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, partililer ve iş adamları tarafından karşılandı.

İş dünyası temsilcileri ile buluşan Öztrak burada, işsizlik ve enflasyon ile ilgili veriler konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ereğli'de Ekonomi Masası'nda konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ereğli'de Ekonomi Masası'nda konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ereğli'de Ekonomi Masası'nda konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ereğli'de Ekonomi Masası'nda konuştu

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Haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ereğli'de Ekonomi Masası'nda konuştu - Haberler
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