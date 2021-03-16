CHP Esnaf Masası Hakkari'de esnafla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Hakkari'de esnaflarla görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Hakkari'de esnaflarla görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Beraberindeki heyet üyeleriyle partisinin il başkanlığını ziyaret eden Ağbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki sorunları tespit etmek ve gündeme taşımak amacıyla bölge illerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Hem Van'da hem de Hakkari'de gördükleri tablonun, ülkedeki tablodan çok farklı olmadığını söyleyen Ağababa, Türkiye'nin uzun süreden bu yana hem siyasal bir krizin hem de ekonomik bir buhranın içinde olduğunu ileri sürdü.

"3 gencimizden biri işsiz"

Yıllardan beri yapılan işlerin yanlışlarını ifade etmeye çalıştıklarını aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"Dış politika çok kötü, bize selam veren bir ülke kalmadı. Bunu niye burada söylüyorum? İran'la, Irak'la, Suriye ile ilişkiler kötü. Bu nedenle buradaki insanlar ticaret yapamadıkları için zor durumda kalıyorlar. Geziyoruz sokakları. Van'da, Hakkari'de ekmek satanlar, ekmeğe muhtaç durumda, erzak satan esnaf erzağa muhtaç kalmış bir durumda. Belediyeler ve çeşitli kuruluşlar esnafa gıda paketi dağıtıyor. Türkiye'nin geldiği noktada esnaf açısından da son derece üzücü bir durum. Her üç gencimizden biri işsiz. Yeni bir tabirimiz oluştu. Okumaktan, iş bulmaktan umudunu yitirmiş evde bekleyen 'ev gençlerimiz' tabiri. Yeni tabirimiz daha var o da 'çalışan emekliler' tabiri. Eskiden emekli olunca torununa bakardı, evde bağ bahçe işlerine bakardı. Şimdi ise emekli yeni iş arıyor."

"Fezleke getirerek dokunulmazlığı kaldırmaya çalışmak demokrasiye kurşun sıkmaktır"

Günlük 47 liraya geçimini sağlayan 2,5 milyon çalışanın, günlük 33 liraya ayakta durmaya çalışan esnafın, 763 lira maaşla geçimini sağlamaya çalışan 2 milyon 600 bin dul ve yetimin olduğunu ifade eden Ağbaba, "Türkiye'de iflas eden esnaf sayısı 122 bin, kobilerin borcu 853 milyar, çiftçilerin toplam borcu 132 milyar, vatandaşın bankalara olan borcu 844 milyar. Türkiye'de toplam borçlu vatandaş sayısı 34 milyon ve neredeyse nüfusumuzun yarısı borçlu. Ekonomik kriz var ülkede." ifadelerini kullandı.

Bazı milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarına da değinen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ne diyorlar, 'terör' diyorlar, 'bir siyasi partinin kapatılması' diyorlar. 7 yıl önce yaşanan olaylardan fezleke getirerek insanların dokunulmazlığını kaldırmaya çalışmak, demokrasiye kurşun sıkmaktır, demokrasiyi katletmektir. Biz bunların yanında olmayacağımızı belirtmek istiyoruz."

Açıklamanın ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Ağbaba ve beraberindekiler, kent sakinleri ve esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş