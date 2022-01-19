CHP Ekonomi Masası heyeti, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle Denizli'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Öztrak, CHP Ekonomi Masası heyeti 13 milletvekili ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Öztrak, sinevizyon eşliğinde ekonomik değerlendirmelerde bulunarak, son 3 yılda 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası başkanı gördüklerini, böyle bir durumun hiçbir gelişmiş ülkede ve Türkiye'nin mensup olduğu bloğun içinde, hiçbir ülkede yaşanmadığını söyledi.

Zaman zaman iş insanlarıyla görüştüğünü belirten Öztrak, "Görüştüğüm iş insanlarının bana söyledikleri en önemli husus adalet. 'Adalet olması lazım' diyor ki; yatırım yapabilsin. Vatandaşa sorsanız o da 'adalet' diyecek. Doğrudan ekonomiyi etkiliyor. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme, bağımsız yargıya ihtiyaç var. Millete ve onun meclisine hesap veren bir hükümete ihtiyacı var. Türkiye'nin bence en büyük açığı, milleti kucaklayacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı açığımız var" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik talep eden bir yasa teklifinin TBMM'ye geldiğini ifade eden Öztrak, "Bu teklifte 'Merkez Bankası'na para veren yabancı merkez bankalarının yatırdıkları para haczedilemez' hükmü getirildi. 'Bunu kim istiyor?' diyoruz, 'Güney Kore diye' bir fısıltı var. Güney Kore gibi gelişmiş bir ülke eğer 'Türkiye'nin Merkez Bankası'na yatırdığı swap paralara haciz gelemez' hükmünü istiyorsa, bu şu anlama gelir; Güney Kore, Türkiye'de bir borç krizini bekliyor olabilir. İşlerin durmasını, bir moratoryum noktasına gidilmesini bekliyor olabilir ki; bu çok tehlikeli bir husustur. Şu anda Meclis'ten bunu geçirmeye çalışıyorlar" dedi. Basına kapalı olarak yapılan soru-cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.