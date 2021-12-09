CHP Ekonomi Masası heyeti, Bursa'da bazı meslek odaları ve esnafı ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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CHP Ekonomi Masası heyeti, Bursa'da bazı meslek odaları ve esnafı ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası heyeti, Bursa'da bazı meslek odaları ve esnafı ziyaret etti
AA / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, bazı meslek odaları ile tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

BURSA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, bazı meslek odaları ile tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Bursa Akademik Odalar Birliği'ndeki (BAOB) Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (BESOB) ziyaret eden heyet, burada oda başkanları ve üyelerle bir araya geldi.

Ardından Kapalı Çarşı'ya geçen Öztrak ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.

Emir Han'da Kapalı Çarşı Derneği üyeleriyle bir araya gelen heyet, burada çarşı esnafının sorunlarını dinledi.

Öztrak ve beraberindekiler, daha sonra CHP Bursa İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu.

Öztrak'a, CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Ahmet Akın, bazı CHP milletvekilleri, İl Başkanı İsmet Karaca ve partililer eşlik etti.

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AA / Cem Şan - Ekonomi Haberleri

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