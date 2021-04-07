CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi
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CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi

Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel
CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi

ÇANAKKALE İl Genel Meclisi'nde dün yapılan başkanlık seçimini, CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Nejat Önder kazandı.

ÇANAKKALE İl Genel Meclisi'nde dün yapılan başkanlık seçimini, CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Nejat Önder kazandı. 

İl Genel Meclisi'nde dün başkanlık seçimleri yapıldı. CHP, İl Genel Meclis Başkan adayını belirlemek için parti içinde ön seçim yaptı. Seçimde mevcut İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren ile Gelibolu İl Genel Meclis Üyesi Nihat Öner yarıştı. Ön seçimi, bir oy farkla Nihat Öner kazandı ve CHP'nin İl Genel Meclis Başkan adayı oldu. AK Parti ise Biga İl Genel Meclis Üyesi Bülent Korkmaz'ı aday gösterdi. İl Genel Meclis Üyesi Nejat Önder de partisi CHP'den son anda istifa edip bağımsız başkan adayı oldu. Meclis üyeleri de gizli oylama ile yeni dönem başkanı seçmek için oy kullandı. Oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda bağımsız aday Nejat Önder, 17 oyla İl Genel Meclis Başkanı seçildi. CHP'nin adayı Nihat Öner ise 16 oyda kaldı.


CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi
CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi
CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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