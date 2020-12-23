CHP'den eski Tomarza belediye başkanı hakkında suç duyurusu
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CHP'den eski Tomarza belediye başkanı hakkında suç duyurusu

23.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:18
CHP'den eski Tomarza belediye başkanı hakkında suç duyurusu

CHP, eski Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP, eski Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Tomarza Hükümet Konağı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'de ilçeye bağlı bazı kırsal mahallelerde belediyece gerçekleştirilen işlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, eski belediye başkanı Fahrettin Işık ile bir belediye çalışanı ve iki işletme sahibi hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Arık, hiç kimseyle husumetinin olmadığını, vatandaşın helal oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirterek, "Tomarza'nın ve Tomarza halkının bir kuruşunun hesabını sormak boynumuzun borcu." dedi.

Arık'a, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve Tomarza İlçe Başkanı Ertan Demirezen ile partililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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