Fatih Terim'in yetiştirdiği Chiesa ailesi, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular oldu

Euro 2020 son 16 turu maçında İtalya, Avusturya karşısında uzatmada kazanırken maçın kahramanı oyuna sonradan giren Federico Chisea oldu. Chiesa'nın attığı gol çok ayrı bir anlam kazandı. Baba Enrico Chiesa ve oğlu Federecio Chiesea, bu golle Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul oldu. Baba Enrico Chiesa, Fiorentina'da oynadığı dönemde Fatih Terim'le çıkış yakalamıştı. Oğul Federico Chiesa'nın da çocukluğundan beri Terim'le yakın ilişkisi var.